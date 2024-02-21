Одна из экспертов говорит, что Украине сейчас не хватает возможностей для проведения наступательных операций, поэтому стоит сосредоточиться на обороне.

Украина все еще может одержать победу в начатой Россией войне. Однако для этого она должна сделать приоритетом оборону, восстановление боеспособности и нанесение ударов по России там, где она наиболее уязвима.

Об этом пишет издание Business Insider. Так, старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман заявил, что Украина должна пользоваться подходом "удерживай, строй, бей".

Во время фазы "удержания", по его мнению, Украина должна окопаться и защитить линию фронта настолько, чтобы истощить российские силы. Если Силы обороны будут постоянно сопротивляться России, это поставит оккупантов в более слабую позицию.

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"Удерживая линию фронта, Украина могла бы "построить" свою армию путем восстановления, обучения и расширения оборонной промышленности страны, а также поддержки западных партнеров Украины. Элемент "удара" предусматривает нанесение ударов по слабым местам России, чтобы снизить ее способности и создать возможности для дальнейших наступательных операций Украины", – пояснил эксперт.

При наилучшем сценарии, Украина может возобновить инициативу в следующем году, говорит Кофман. При худшем – все еще может эффективно удерживаться, а Россия не пойдет на путь реализации своих военных целей до 2025 или 2026.

В то же время старший научный сотрудник Центра Генри Л. Стимсона Эмма Эшфорд считает, что Украине сейчас не хватает возможностей для проведения наступательных операций, поэтому стоит сосредоточиться на обороне, чтобы не дать РФ захватить больше территорий.

Она подчеркнула, что сосредоточение внимания на обороне могло бы соответствовать политическим интересам западных партнеров, поскольку Европа, возможно, сможет поддержать Украину, тогда как критически важная поддержка со стороны США в обозримом будущем остается в тупике.

"Этот подход дешевле. Он эффективнее. Он помогает решить проблемы с живой силой, потому что оборона легче для живой силы, чем наступление. Даже при отсутствии финансирования со стороны США это область, в которой европейские державы могут реально внести свой вклад", – говорит Эшфорд.

Хотя поддержка США важна для передачи ключевых боеприпасов и других поставок, по ее словам, определение приоритета обороны не обязательно требует миллиардов долларов помощи Украине, которые США обсуждают в Конгрессе.

Говоря о том, как может выглядеть победа Украины, Эшфорд сказала о продолжении существования государства и выживании его народа. По ее словам, Украина уже в определенном смысле выиграла войну благодаря успеху страны в противостоянии российским войскам.

Кофман предположил, что речь идет не обязательно о возвращении захваченных территорий, а о создании достаточных рычагов влияния, чтобы иметь возможность говорить о длительном мире с Россией с позиции силы.

Несмотря на эти аргументы, не каждый военный обозреватель видит путь к победе Украины, по крайней мере через действия на поле боя, пишет издание. Так, Дэниел Дэвис из Defense Priorities считает, что страна не может одержать победу военным путем.

Business Insider отметило, что сейчас украинские силы сталкиваются с нехваткой боеприпасов и других важных поставок, что затрудняет их оборону.

Война в Украине: это стоит знать

С начала суток, 21 февраля, российские оккупанты атаковали на нескольких направлениях фронта. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

Отмечается, что на передовой произошло 51 боевое столкновение с противником. Враг атаковал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Тем временем Украина сбила уже седьмой самолет оккупантов за последние несколько дней. Об этом утром 21 февраля сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По его словам, защитники "приземлили" истребитель Су-34.

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