Россия вновь подняла самолет А-50: эксперт объяснил, почему это произошло

Также Долинце объяснил, могут ли США отключить украинские F-16 на расстоянии.

Появилась информация, что россияне вновь начали поднимать в воздух самолеты радиолокационного обнаружения А-50. По мнению специалиста, это может быть связано со стремлением противника уничтожить самолеты Mirage 2000, которые Украина получила из Франции, и места запуска дальнобойных дронов по военным объектам, расположенным в РФ. Россия могла рискнуть, потому что считает, что США лишили Украину разведданных.

Об этом в эфире Radio NV рассказал эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце.

"Должны понимать, что Россия достаточно долго не использовала эти самолеты непосредственно для осуществления оценки мониторинга Украины. Их появление, в первую очередь, может свидетельствовать о том, что Россия пытается вычислить местоположение недавно переданных Украине самолетов Mirage 2000. Ведь эти самолеты позволяют обнаруживать российские воздушные цели на сотни километров", - сказал Долинце.

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По его словам, конечно, что враг пытается атаковать Украину для того, чтобы повредить эти самолеты, места хранения, места их обслуживания и тому подобное.

Как отметил эксперт, вторая важная составляющая - выявление непосредственно баз, аэродромов запуска украинских беспилотников средней и большой дальности, что также может быть связано с количеством увеличения атак на военную инфраструктуру на территории РФ.

Кроме того, Долинце отметил, что противник длительное время не использовал А-50 из-за того, что их определенное количество было уничтожено комплексами Patriot на юге Украины. Сейчас враг мог задействовать эти самолеты снова, предположив, что Украина не может на полную силу использовать Patriot.

Также эксперт объяснил, есть ли угроза для украинской авиации из-за того, что якобы американцы могут прекратить поставки апгрейдов для блоков радиоэлектронной борьбы для уже имеющихся в Украине истребителей F-16 и даже отключить самолеты дистанционно.

"Должны понимать, что военная техника не подключена онлайн к сети постоянно... Выключить самолет с пульта или с компьютера - невозможно. Но, со всем тем, должны понимать, что эффективность работы самолетов так же зависит от эффективности настройки отдельных систем, их точности и наличия тех или иных сигнатур отдельных объектов", - пояснил Долинце.

Он уточнил, что соответствующая настройка позволяет с высокой эффективностью и вероятностью определить, что за цель передвигается, каковы ее характеристики и тому подобное. Такая информация позволяет более эффективно уничтожать, например, БПЛА. То есть, как добавил специалист, зная, например, что в небе - "Орлан", исходя из его траектории, скорости полета и т.д. можно быстро его уничтожить.

"Конечно, когда враг модифицирует эти параметры или меняет частоты, то без обновления прошивки невозможно будет эффективно противодействовать таким целям. Обновление прошивки обычно происходит офлайн. То есть прошивка создается, загружается на флешку, которая вставляется в самолете в соответствующее оборудование и происходит обновление...", - рассказал Долинце.

РФ подняла А-50 - что известно

Напомним, недавно стало известно, что РФ подняла в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. По мнению военного эксперта, основателя БО "Реактивная почта" Павла Нарожного, с большой вероятностью это произошло потому, что Украина, не имея разведывательных данных от США, не сможет его сбить.

По его словам, на самолете установлен радар большого радиуса действия, который способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 600 км. Эксперт добавил, что чаще А-50 летает над Азовским морем.

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