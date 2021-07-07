Российская сторона в ТКГ заблокировала рассмотрение вопроса разминирования 19 участков, согласованных еще летом 2020 года.
Об этом сообщила украинская делегация для участия в ТКГ на странице в Facebook.
"К сожалению, российская сторона вновь заблокировала запланированное рассмотрение вопроса разминирования девятнадцати участков, согласованных летом 2020 года в рамках работы подгруппы ТКГ по безопасности, а также открытие КПВВ со своей стороны линии разграничения", - говорится в сообщении.
Читайте такжеБез потерь и обстрелов: на Донбассе сохраняется "тишина" – штаб ООС
При этом украинская делегация отмечает, что продолжает сосредоточивать свою работу в ТКГ на необходимости скорейшего возвращения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня; разблокировке работы КПВВ с российской стороны; согласования плана разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения; создания безопасных условий для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих нужды гражданского населения.
Украинская делегация также продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры.
"К сожалению, все предложения и инициативы пока не встречают должной реакции российской стороны", - говорится в сообщении.
Новости с фронта:
- Украинская делегация покинула заседание подгруппы ТКГ по Донбассу: названа причина
- В Днепре прощаются с героически погибшим медиком 93 бригады ВСУ (видео)
- В украинской стороне СЦКК заявили подготовку россиян к возможным боям
- Мэр Славянска пошел служить в армию
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram