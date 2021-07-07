Речь идет о 19 участках, согласованных для разминирования еще летом 2020 года.

Российская сторона в ТКГ заблокировала рассмотрение вопроса разминирования 19 участков, согласованных еще летом 2020 года.

Об этом сообщила украинская делегация для участия в ТКГ на странице в Facebook.

"К сожалению, российская сторона вновь заблокировала запланированное рассмотрение вопроса разминирования девятнадцати участков, согласованных летом 2020 года в рамках работы подгруппы ТКГ по безопасности, а также открытие КПВВ со своей стороны линии разграничения", - говорится в сообщении.

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При этом украинская делегация отмечает, что продолжает сосредоточивать свою работу в ТКГ на необходимости скорейшего возвращения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня; разблокировке работы КПВВ с российской стороны; согласования плана разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения; создания безопасных условий для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих нужды гражданского населения.

Украинская делегация также продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры.

"К сожалению, все предложения и инициативы пока не встречают должной реакции российской стороны", - говорится в сообщении.

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Автор: Инна Андалицкая