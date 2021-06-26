В течение 25 июня боевики 12 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.

Погибшим бойцом под Песками на Донбассе оказался старший солдат и водитель мотопехотной роты Андрей Гонар.

Об этом сообщает 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского в Facebook.

Боец был родом из Кривого Рога Днепропетровской области. Служил человек в бригаде с июня 2019 года.

"26 июня он отошел к войску Небесному и останется в нашей памяти навечно. Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины", – говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики продолжают копать траншеи возле линии соприкосновенияАндрей Гонар погиб, получив осколочное ранение несовместимое с жизнью. Утром российские оккупанты обстреливали позиции Вооруженных сил Украины возле Песков из минометов 120-го калибра и станковых гранатометов.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителей СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

В течение 25 июня боевики 12 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил за минувшие сутки нет.

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Автор: Яна Ставская