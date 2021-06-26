Погибшим бойцом под Песками на Донбассе оказался старший солдат и водитель мотопехотной роты Андрей Гонар.
Об этом сообщает 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского в Facebook.
Боец был родом из Кривого Рога Днепропетровской области. Служил человек в бригаде с июня 2019 года.
"26 июня он отошел к войску Небесному и останется в нашей памяти навечно. Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины", – говорится в сообщении.
Читайте такжеБоевики продолжают копать траншеи возле линии соприкосновенияАндрей Гонар погиб, получив осколочное ранение несовместимое с жизнью. Утром российские оккупанты обстреливали позиции Вооруженных сил Украины возле Песков из минометов 120-го калибра и станковых гранатометов.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителей СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
В течение 25 июня боевики 12 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил за минувшие сутки нет.
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