Для россиян сбежать из Херсона будет трудно.

Петля на российских войсках вокруг Херсона затягивается, вынуждая оккупантов принимать решение, остаться и быть окруженными или бежать.

Об этом в эфире Sky News рассказал вице-маршал авиации войск Британии в отставке Шон Белл.

Если россияне останутся, сказал Белл, то рискуют быть окруженными, изолированными и потенциально уничтоженными. И если они уйдут, это будет очень, очень большое поражение для России.

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"Российским чиновникам было приказано покинуть Херсон. Также есть сообщения о том, что некоторые российские солдаты ходят в штатском. Делайте из этого любые выводы, но, скорее всего, это означает, что они могут уйти, и это не будет выглядеть как обычный уход военных", - отметил Белл.

Заявление генерала Суровикина о непростом положении РФ в Херсоне создает условия, что российские войска в самом деле могут быть выведены.

Но для россиян сбежать из Херсона будет трудно.

"Все мосты через реку Днепр разрушены, поэтому переправлять тяжелую технику по понтонным мостам очень медленно и очень-очень сложно. Если они не начнут делать это сейчас, существует серьезная опасность того, что российские солдаты внезапно в панике разбегутся", - добавил эксперт.

Россия проигрывает фактически по всей линии фронта, считает британский военный. На фоне этого Кремль добивается оккупации Донецкой области.

"Путин всегда утверждал, что это "специальная военная операция". Он знает, что зима приближается, и это, похоже, отчаянная попытка России попытаться выполнить свои первоначальные цели, чтобы затем уйти в зимнюю паузу. Путин может посмотреть и сказать: смотрите, мы преуспели в наших амбициях; он может приостановить войну, а затем потенциально вести переговоры с Западом. Проблема здесь, конечно, в том, что только Путин знает, каков его настоящий план", - сказал Белл.

Война в Украине: главные новости

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. Сейчас под оккупацией России находится всего 32 населенных пункта на Харьковщине.

Непростое положение врага и на юге. На Херсонском направлении ВСУ держат под огневым контролем все контрольные логистические пути оккупантов. В ночь на 21 октября прогремели новые взрывы на Антоновском мосту; оккупанты продолжают свою "эвакуацию" на левый берег Днепра.

В связи с военными поражениями Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

С 10 октября Россия начала совершать массированные ракетные удары с помощью иранских БПЛА на объекты критической инфраструктуры украинских городов.

Чтобы достичь каких-либо локальных "побед", российские войска продолжают бессмысленные штурмы Бахмута и Соледара Донецкой области.

По мнению отдельных экспертов, в сентябре 2022 года наступила новая фаза российско-украинской войны. Сейчас противник пытается закрепиться на Запорожском направлении.

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