Россияне начали модернизировать ракеты этого типа еще два месяца назад.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что россияне устанавливают на ракеты Х-101 так называемые тепловые ловушки.

В эфире телеканала "Эспрессо" он пояснил, что эти "ловушки" должны отвлекать зенитные ракеты, а конкретно - ракеты к переносным ЗРК на этапе полета.

"Такая "инновация" на российских ракетах выглядит угрожающей, потому что отражает общую логику действий российского военно-промышленного комплекса. Россияне уже поняли, что количественными показателями нас не задавят. И они пытаются сделать так, чтобы каждая ракета смогла эффективно преодолевать нашу ПВО", - добавил Киричевский.

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По словам эксперта, крылатые ракеты - это малоразмерный летальный аппарат. Длина фюзеляжа у них всего 5 метров, а потому много тепловых ловушек установить проблематично.

"Соответственно, во-первых, на ракеты может быть установлено ограниченное количество тепловых ловушек. Во-вторых, бортовая электроника на этих ракетах может дать команду на отстрел или приближаясь к цели, или зафиксировав наведение ракеты из ПЗРК, но тут тоже начинаются технологические нюансы: когда электронике давать команду на отстрел? Таким образом, россияне начали модернизировать ракеты Х-101 еще два месяца назад, но два месяца ни разу не были зафиксированы эти тепловые ловушки", - подытожил Киричевский.

Ракетные удары по Украине

По мнению обозревателя Александра Коваленко, полноценный боекомплект для массированного ракетного удара по Украине в России будет готов ближе к 10 февраля.

В то же время эксперт Олег Жданов объяснил, почему Россия использует ракеты днем, а дроны - ночью.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские войска продолжат терроризировать украинцев ударами ракет и дронов, пока война не закончится.

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