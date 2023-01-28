Одной из причин запуска ракет днем может быть плохая подготовка российских летчиков.

Российские оккупанты в основном запускают ракеты в светлое время суток, а иранские дроны-камикадзе - вечером и ночью.

Военный эксперт Олег Жданов подтвердил эту тенденцию на своем канале и объяснил, с чем связаны такие действия.

"Действительно складывается впечатление, что ракеты запускают в основном в светлую часть суток или на рассвете, а дроны пускают в вечернее время. Думаю, что это связано с двумя вещами. Первое, то что дроны маскируются. Они очень тихоходные - скорость 180 км/час - и очень громкие. Когда человек его слышит, он сразу начинает искать его в небе. В дневное время их очень хорошо видно и легко сбивать", - объяснил Жданов.

Ночью это становится несколько сложнее, однако в ход идут средства радиолокационной разведки, для которых ночное время не является преградой. Эксперт отмечает, что с ракетами ситуация складывается с точностью до наоборот.

"Подготовка экипажей к ночным пускам ракет - это очень проблематично. Видимо экипажи не готовы сегодня пускать ракеты в ночное время. Они взлетают, должны занять определенный эшелон по высоте, лечь на определенный курс и зайти в квадрат, откуда надо пустить ракету. Для того, чтоб ракета смогла быстро и правильно сориентироваться в воздушном пространстве - поймать сигнал GPS-навигации и дальше продолжить путь", - отметил Жданов.

По его мнению, вероятно подготовка российских летчиков настолько низкая, что это для них проблематично. Также сложность у них может возникнуть со взлетом и посадкой самолетов ночью.

Ракетные удары и атаки дронов по Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские войска продолжат терроризировать украинцев ударами ракет и дронов, пока война не закончится.

Ранее в Воздушных силах Украины также объясняли, что для имеющихся у ПВО средств, работа которых заключается в визуальной привязке, надо видеть цель. Отмечается, что в использовании Россией иранских дронов есть определенная тенденция: "То они (россияне - ред.) начинают в 22:50, то в 23:00 с переходом в ночь до 5:00 утра могут запускать те дроны".

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