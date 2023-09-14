В ВСУ предположили, что летчики РФ могли "заболеть".

На юге Украины в течение последних двух дней уменьшилось количество авианалетов российских оккупантов, однако увеличилось количество обстрелов из артиллерии и танков.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона заявил, что за вчерашний день было зафиксировано лишь 10 авиаударов.

"На линии боевого столкновения – такое себе затишье относительное", – добавил спикер ВСУ.

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На вопрос, с чем это связано, Штупун ответил, что "это просто статистика". По его мнению, летчики РФ могли "заболеть" или же проблема в погодных условиях.

"Скажем так, наши ребята сейчас закапываются, и, возможно, враг просто не хочет тратить боеприпасы", – отметил спикер ВСУ.

По словам Штупуна, захватчики в течение суток безуспешно пытались наступать в районе Марьинки. Там они совершили 14 неудачных попыток вытеснить ВСУ с занимаемых позиций.

На Мелитопольском направлении подразделения Сил обороны закрепляются на освобожденных территориях, а в районе Малой Токмачки и Дубового враг, пытаясь идти вперед, понес значительные потери.

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Как ранее сообщал УНИАН, ВСУ отбили атаки российских оккупантов на Авдеевском и Марьинском направлениях и получили частичный успех в Клещиевке и Андреевке, с тем на Бахмутском направлении "все по плану".

Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения уже составляют 270 тысяч 970 человек. ВСУ уничтожили также 315 самолетов и 316 вертолетов.

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