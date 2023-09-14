В частности, поражены места сосредоточения личного состава вооружения и военной техники захватчиков.

Силы обороны Украины успешно нанесли новые удары по тылу российских оккупантов.

Об этом речь идет в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в соцсети. "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.

Кроме того, украинскими подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному пункту управления, двум зенитно-ракетным комплексам, 5 артиллерийским средствам и одному складу боеприпасов противника.

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При этом, сегодня Российская Федерация нанесла очередной массированный авиационный удар иранскими ударными БПЛА Shahed-136/131 в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

Так, в результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожено 17 из 22 вражеских "шахедов".

"Всего враг нанес один ракетный и 44 авиационных удара, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сводке.

Война в Украине: новости

ВСУ отбили атаки российских захватчиков на Авдеевском и Марьинском направлениях и получили частичный успех в Клещиевке и Андреевке. В частности, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. "В течение суток произошло более 20 боевых столкновений", - говорится в сводке Генштаба.

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