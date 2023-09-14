По их данным, сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клищиевки и Андреевки.

В 3-й отдельной штурмовой бригаде опровергают заявление о взятии Андреевки, называя его преждевременным.

Об этом речь идет в сообщении в Telegram-канале 3-й ОШБр, где отмечается, что "заявление о взятии Андреевки является ложным и преждевременным". По данным бригады, сейчас "продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клищиевки и Андреевки".

"Подобные заявления являются вредными, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач", - говорится в сообщении.

Видео дня

Ситуация вокруг Андреевки

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины освободили Андреевку под Бахмутом и закрепляются на новых позициях.

Маляр написала, что сейчас на Бахмутском направлении силы обороны Украины движутся вперед. По ее словам, на северном фланге россияне пытаются отбить утраченные позиции, а на Южном ВСУ успешно продвигаются.

Она также уточнила, что основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки и Клищиевки.

"И у нас там хорошие новости. Андреевка - наша. Закрепляемся на занятых позициях", - добавила заместитель министра обороны. Однако через некоторое время Маляр отредактировала содержание этого сообщения.

Вас также могут заинтересовать новости: