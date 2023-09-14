Силы обороны уничтожили почти сотню единиц разнообразной военной техники россиян, почти пол сотни дронов.

Украинские военные за минувшие сутки, 13 сентября, ликвидировали на нашей земле еще 620 российских захватчиков. Таким образом, общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения уже составляют 270 тысяч 970 человек.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, также вчера было уничтожено почти сотню единиц разнообразной военной техники россиян, почти пол сотни дронов. Также в списке есть новичок - подводная лодка.

В частности, Силы обороны Украины 13 сентября уничтожили:

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15 российских танков (всего - 4599 единиц);

18 боевых бронированных машин (всего - 8810);

42 артиллерийских системы (5944);

3 реактивных системы залпового огня (769);

14 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8458);

5 единиц специальной техники (889);

1 корабль (20);

1 подводная лодка (1).

Без изменений за сутки осталось количество уничтоженных средств противовоздушной обороны (517); самолетов (315) и вертолетов (316).

ВСУ также "приземлили" еще 47 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего - 4697). Количество уничтоженных крылатых ракет осталось на прежнем уровне - 1455 единиц.

Удар по оккупантам в Севастополе

Как сообщал УНИАН, 13 сентября ночью в Севастополе был нанесен ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе. Сообщалось, что повреждения получили подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал, что поврежденные в Севастополе российские корабли "с большой вероятностью восстановлению не подлежат". А нидерландская мониторинговая группа Oryx по визуальному подтверждению засчитала российский большой десантный корабль "Минск" к полностью уничтоженным.

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