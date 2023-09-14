Украинские военные за минувшие сутки, 13 сентября, ликвидировали на нашей земле еще 620 российских захватчиков. Таким образом, общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения уже составляют 270 тысяч 970 человек.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, также вчера было уничтожено почти сотню единиц разнообразной военной техники россиян, почти пол сотни дронов. Также в списке есть новичок - подводная лодка.
В частности, Силы обороны Украины 13 сентября уничтожили:
- 15 российских танков (всего - 4599 единиц);
- 18 боевых бронированных машин (всего - 8810);
- 42 артиллерийских системы (5944);
- 3 реактивных системы залпового огня (769);
- 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8458);
- 5 единиц специальной техники (889);
- 1 корабль (20);
- 1 подводная лодка (1).
Без изменений за сутки осталось количество уничтоженных средств противовоздушной обороны (517); самолетов (315) и вертолетов (316).
ВСУ также "приземлили" еще 47 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего - 4697). Количество уничтоженных крылатых ракет осталось на прежнем уровне - 1455 единиц.
Удар по оккупантам в Севастополе
Как сообщал УНИАН, 13 сентября ночью в Севастополе был нанесен ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе. Сообщалось, что повреждения получили подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".
Представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал, что поврежденные в Севастополе российские корабли "с большой вероятностью восстановлению не подлежат". А нидерландская мониторинговая группа Oryx по визуальному подтверждению засчитала российский большой десантный корабль "Минск" к полностью уничтоженным.