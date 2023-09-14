13 сентября ночью в Севастополе обнаружена подводная лодка и десантный корабль / скриншот

Украинские военные за минувшие сутки, 13 сентября, ликвидировали на нашей земле еще 620 российских захватчиков. Таким образом, общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения уже составляют 270 тысяч 970 человек.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, также вчера было уничтожено почти сотню единиц разнообразной военной техники россиян, почти пол сотни дронов. Также в списке есть новичок - подводная лодка.

В частности, Силы обороны Украины 13 сентября уничтожили:

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  • 15 российских танков (всего - 4599 единиц);
  • 18 боевых бронированных машин (всего - 8810);
  • 42 артиллерийских системы (5944);
  • 3 реактивных системы залпового огня (769);
  • 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн (8458);
  • 5 единиц специальной техники (889);
  • 1 корабль (20);
  • 1 подводная лодка (1).

Без изменений за сутки осталось количество уничтоженных средств противовоздушной обороны (517); самолетов (315) и вертолетов (316).

ВСУ также "приземлили" еще 47 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего - 4697). Количество уничтоженных крылатых ракет осталось на прежнем уровне - 1455 единиц.

Потери России в Украине по состоянию на 14 сентября 2023 года / инфографика УНИАН

Удар по оккупантам в Севастополе

Как сообщал УНИАН, 13 сентября ночью в Севастополе был нанесен ракетный удар по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе. Сообщалось, что повреждения получили подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

Представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал, что поврежденные в Севастополе российские корабли "с большой вероятностью восстановлению не подлежат". А нидерландская мониторинговая группа Oryx по визуальному подтверждению засчитала российский большой десантный корабль "Минск" к полностью уничтоженным.

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