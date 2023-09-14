В Минобороны отмечают, что Юг - это основное направление наступления ВСУ, и везде по южному региону российские оккупанты находятся в обороне.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отмечает, что на Бахмутском направлении "все идет по плану", а на юге продолжаются активные бои. Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно информации об успехах Вооруженных сил Украины в наступлении южнее Бахмута.

"Это действительно так. У нас на Востоке есть направления наступления врага - это Купянский, Лиманский, Авдеевский, Марьинский. А есть направление, где наступаем мы, - это Бахмутское направление. И действительно, там основные успехи идут вдоль южного фланга, скажем так, вокруг Бахмута или рядом с Бахмутом", - отметила Маляр.

Она добавила, что там основные бои шли вокруг Андреевки, Курдюмовки и Клещиевки. "Мы еженедельно говорили, что есть продвижение. Каждую неделю там была освобождена территория. И сейчас, действительно, там, чтобы не сглазить, все идет по плану и успешно", - сказала представительница министерства.

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В то же время, говоря о южном направлении, Маляр отметила, что Юг - это основное направление наступления ВСУ. "Везде по южному региону враг находится в обороне... Это значит, что мы там движемся, а они обороняются. И даже когда кажется, что новости какие-то очень похожи друг на друга каждый день, на самом деле, ситуация очень динамичная", - сказала она.

Маляр добавила, что то, что враг находится в обороне, не означает, что он просто стоит в обороне, а означает, что там "продолжаются очень активные бои".

"И по количеству обстрелов, если мы смотрим с вами Южный фронт, - там со стороны врага выстреливаются сотни тысяч боеприпасов и тысячи обстрелов: насчитывается 4-5 тысяч за неделю. То есть вы можете понять по этим цифрам, насколько там горячо", - отметила заместитель министра.

В отношении освобожденных населенных пунктов она сказала, что враг все равно не хочет покидать их, поэтому продолжает вести борьбу.

"Поэтому нам приходится даже те позиции, которые нами уже заняты, и даже мы там закрепились, - нам все равно сейчас приходится эти районы защищать от вражеских штурмов. Потому что они хотят вернуть утраченные позиции", - рассказала Маляр.

Кроме того, относительно Мелитопольского направления она отметила, что там ВСУ "постепенно, но продвигаются".

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Маляр отметила, что ситуация в Марьинке и Авдеевке обострилась. Россияне увеличили там количество обстрелов и начали штурмы. В то же время, по ее словам, на юге есть тенденция продвижения ВСУ.

В свою очередь, американский Институт изучения войны (ISW) также заявил, что Силы обороны Украины имели успехи в продвижении на южном фронте, а также вокруг Бахмута. Так, аналитики, в частности, зафиксировали продвижение украинских сил в западной части Запорожской области и к югу от Бахмута.

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