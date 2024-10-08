Россияне в этот раз атаковали одесский порт.

Во время удара оккупантов по Одессе, одна из ракет попала по судну под флагом Палау, которое стояло порту, в результате чего погиб гражданин Украины и были ранены пять иностранных членов экипажа.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщил, что погибший в результате последней атаки был портовым рабочим, а пятеро раненых были иностранными гражданами и членами экипажа судна.

Вице-премьер Алексей Кулеба добавил, что судно называется Optima и сказал, что оно прибыло в Одессу за несколько часов до атаки, пишет Reuters.

Видео дня

Он подчеркнул, что РФ "пытается таким образом разрушить судоходство в Черном море, гарантируя продовольственную безопасность. Последствия могут означать только большую нестабильность в чувствительных регионах, зависящих от импорта продовольствия, и напряженность в международных отношениях".

Удары по зерновозам в Одесской области

В ночь на 6 октября в порту Южный оккупанты разбили судно под названием Paresa под флагом Сент-Китс и Невис, на борту которого находилось 6 тыс. тонн кукурузы. 15 членов экипажа, граждане Сирии и Египта, не пострадали. Paresa стало 20-м гражданским судном, пострадавшим от российских атак.

А в сентябре сухогруз Aya под флагом Сент-Китс и Невис был поражен российской ракетой в Черном море.

Вас также могут заинтересовать новости: