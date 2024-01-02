Соответствующее заявление сегодня сделали российские пропагандисты.

В России придумали новый фейк о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном: говорят, что во время ракетной атаки на Киев ударили по бункеру, где "находился" его заместитель.

Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Российские пропагандисты активно распространяют "информацию" о якобы поражении во время ракетного обстрела Киева бункера, где находился заместитель главнокомандующего ВСУ", - говорится в сообщении.

В СтратКоме подчеркнули, что такие заявления являются очередным фейком российской государственной пропаганды, не имеющей ничего общего с реальностью.

Другие российские фейки о Залужном

10 мая стало известно, что из-за сложной ситуации на фронте главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сможет принять участие во встрече Военного комитета НАТО.

После этого российские СМИ распространяли информацию о якобы тяжелом ранении Главкома ВСУ. При этом официальные лица избегали публичного подтверждения этого фейка. В частности, глава российской Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что власти получают информацию о состоянии здоровья Залужного, но не хотят разглашать что-либо.

Россияне продолжили распространять дезинформацию о главнокомандующем Вооруженных сил Украины. Впоследствии источником фейка стал российский диктатор Владимир Путин, который на встрече с "военкорами" заявил, что Валерий Залужный якобы находится не в Украине.

Ракетная атака на Киев может в ближайшие дни повториться

Спикер воздушных сил Юрий Игнат уточнил, смогут ли оккупанты повторить в ближайшие дни массированную ракетную атаку по Украине после сегодняшнего удара.

По его словам, Россия способна восстановить нужный ресурс уже через несколько дней. Игнат говорит, что каждую ракету РФ программирует по определенному маршруту, с учетом, как она будет лететь и куда сворачивать. Поэтому сейчас все зависит от способности вражеских специалистов быстро задать нужные координаты.

"На подготовку, я думаю, достаточно несколько дней спланировать, если у них есть определенные шаблоны, проектирование полета", - рассказал представитель ведомства.

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