В Воздушных силах заявили, что на соответствующую подготовку РФ нужно именно столько времени.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, смогут ли оккупанты повторить в ближайшие дни массированную ракетную атаку по Украине.

По его словам, Россия способна восстановить нужный ресурс уже через несколько дней. Об этом Игнат заявил в прямом эфире телеканала "Киев".

"На подготовку, я думаю, достаточно несколько дней спланировать, если у них есть определенные шаблоны, проектирование полета. Каждая ракета программируется, забивается ей маршрут, где ей повернуть направо, где ей повернуть налево, а где подняться, где выйти на удар, в какое время. Это технологическое изделие, оно программируется специалистами, поэтому, думаю, у них есть возможности", - рассказал спикер.

В то же время, по его словам, вопрос заключается в том, сколько именно враг сможет выпустить ракет в следующий раз и сможет ли пополнить запасы.

Игнат отметил, что в течение последнего времени россияне используют ракеты типа "Х" воздушного базирования, а вот "Калибры" они применяют реже.

Сегодня Россия направила десятки ракет на Киев - что известно

2 января оккупанты атаковали территорию Украины "Кинжалами" и другими ракетами. Фиксировали падение обломков и возгорание зданий в нескольких районах Киева. Особенно тяжелыми оказались последствия в Соломенском районе, там горела многоэтажка.

Во время сегодняшней ракетной атаки противовоздушная оборона столицы сбила более 6 десятков ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

В результате утренней ракетной атаки РФ уже известно о почти 50 пострадавших, два человека погибли.

Также Россия нанесла ракетный удар по центру Харькова. Сейчас известно о гибели 91-летней женщины и 47 пострадавших, среди которых - дети.

Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, автомобили.

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