Кроме того, с российской территории враг обстреливал из артиллерии гражданские объекты в Сумской области.

На севере Украины российские оккупанты усиливают охрану границы в Брянской и Курской областях.

Об этом в оперативной информации на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 18:00.

"На Северском направлении противник усиливает охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях", - говорится в сводке.

Кроме того, с территории РФ враг обстреливал из артиллерии гражданские объекты на территории Сумской области и нанес авиаудар по населенному пункту Толстодубово.

При этом на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил.

"Основные усилия сосредотачивал на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях. В рамках проверки Вооруженных сил Республики Беларусь в Кобринском районе Брестской области и Лидском районе Гродненской области продолжаются сборы с военнообязанными", - отмечается в сводке.

В то же время сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетно-бомбовых ударов по инфраструктурным объектам на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, тем временем на Слобожанском направлении российские оккупационные войска пытаются не допустить продвижения украинских подразделений в тыл в районе города Изюма.

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