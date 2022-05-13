Мишенью российских захватчиков стал пограничный поселок Очкин.

В ночь на 13 мая российские оккупанты выпустили две ракеты по приграничном поселке Очкин Сумской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" на Facebook-странице.

Ракетные удары были нанесены около 00:05 с территории России. Других деталей пока не разглашают. К счастью, среди личного состава жертв нет.

В "Севере" также показали несколько фото с места удара. На кадрах видны повреждения здания в лесу. Оно полностью разрушено.

Как сообщал УНИАН, вчера войска Российской Федерации наносили удар из тяжелой артиллерии на Сумщине, один человек погиб.

В частности, снаряды разорвались на окраине одного из населенных пунктов Белопольской городской объединенной территориальной общины.

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