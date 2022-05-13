В ночь на 13 мая российские оккупанты выпустили две ракеты по приграничном поселке Очкин Сумской области.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север" на Facebook-странице.
Ракетные удары были нанесены около 00:05 с территории России. Других деталей пока не разглашают. К счастью, среди личного состава жертв нет.
В "Севере" также показали несколько фото с места удара. На кадрах видны повреждения здания в лесу. Оно полностью разрушено.
Как сообщал УНИАН, вчера войска Российской Федерации наносили удар из тяжелой артиллерии на Сумщине, один человек погиб.
В частности, снаряды разорвались на окраине одного из населенных пунктов Белопольской городской объединенной территориальной общины.