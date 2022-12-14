По словам эксперта, если брать за основу интенсивность обстрелов на Донбассе, то вероятно, российских запасов снарядов хватит до конца этого года или начала следующего.

Россия для сохранения интенсивности обстрелов начала использовать против Украины снаряды 1940-х годов.

Об этом в эфире проекта Freeдом рассказал военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский. По его словам, даже непригодность этих снарядов создает проблемы.

"Когда снимается с хранения такая партия, проводится переукупорка таких снарядов. То есть делается предварительная оценка возможности их использования, потом тестовый отстрел партии и определяется их пригодность. Знаете в чем здесь проблема? С этой проблемой мы сталкивались еще в 2014-2015 годах. Процент отказа таких снарядов в среднем составляет 30-40%", - рассказал Грабский.

Это приводит к загрязнению территории неразорвавшимися снарядами, что станет проблемою на ближайшие десять лет. Он также оценил, на какой срок РФ хватит имеющихся боеприпасов.

"Тут очень много факторов, которые нужно принять во внимание. В частности, интенсивность боевых действий. Очень трудно спрогнозировать, когда все закончится, исходя из интенсивности боевых действий, которые ведутся сегодня. Будем говорить откровенно, что на сегодняшний день наиболее интенсивные боевые действия ведутся в Луганской и Донецкой областях", - отметил он.

По словам эксперта, если брать за основу интенсивность обстрелов на Донбассе, то вероятно, российских запасов снарядов хватит до конца этого года или начала следующего.

"Но если мы говорим о снятии с хранения советских запасов, то оперативные запасы вырастают и можно говорить, что, при общем снижении интенсивности, этих запасов может хватить надолго. Расслабляться нам еще очень рано", - добавил Грабский.

Учитывая этот фактор и продолжение выпуска снарядов в РФ, агрессору хватит боеприпасов минимум на еще один год.

Ресурсы России для войны

Военный эксперт Олег Жданов отметил важный фактор, который говорит о том, что Россия скоро будет воевать боеприпасами времен Второй мировой войны. По его словам, за последние 30 лет РФ слишком много израсходовала оружия в Грузии, Чечне, Сирии и Ливии.

Другой эксперт, Александр Коваленко, заявил, что Россия вторглась в Украину на местами модернизированной, но старой советской технике, а к концу весны исчерпала и ее потенциал.

Аналитик Роман Свитан считает, что украинские войска уничтожают в 2-3 раза больше военной техники России, чем оккупанты на заводах успевают восстанавливать.

По состоянию на 14 декабря общие боевые потери противника среди личного состава составили около 96 тысяч. Из них 740 человек ликвидированы за последние сутки. Также РФ потеряла 2970 танков, 5937 боевых бронированных машин, 1931 артсистему и многое другое.

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