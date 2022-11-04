Сирия, Ливия, Чечня - боевые столкновения в этих странах вымотали РФ за последние 30 лет.

Военный эксперт Олег Жданов отметил важный фактор, который говорит о том, что Россия скоро будет воевать боеприпасами времен Второй мировой войны. За последние 30 лет РФ слишком много израсходовала оружия в Грузии, Чечне, Сирии и Ливии.

"Это большие проблемы у российской армии. Мы ошиблись в оценке. Кстати, вот мы киваем всё время на западных аналитиков, говорим, что они ошиблись. Дело в том что никто не учёл такой небольшой нюанс как войны которые провела Российская Федерация за эти 30 лет: начиная с двух чеченских войн, причем вторая чеченская - расход боеприпасов был просто неограниченный. Тысячи тонн выкладывались на грунт - это есть такое понятие в артиллерии. Потом была война в Грузии, потом была война в Сирии, потом были боевые столкновения в Ливии и вот война в Украине", - сказал Жданов.

Полковник ВСУ подтвердил, что у РФ количество боеприпасов достигает миллионов единиц, но есть нюанс: это древние боекомплекты времен Второй мировой войны.

"Они лежат по 50 лет и скажу человеческим языком: они в страшном состоянии. Но сегодня, видите, Россия прибегает к любым методам для того чтобы обеспечить свою огневую мощь - то есть они точно также могут у них на складах сдетонировать", - добавил Жданов.

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