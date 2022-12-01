Накануне министр обороны РФ Шойгу заявил об увеличении в 1,5 раза объема финансирования гособоронзаказа.

Несмотря на вливания 20 триллионов рублей из бюджета на армию в течение последних 10 лет, Россия вторглась в Украину на местами модернизированной, но старой советской технике, а к концу весны исчерпала и ее потенциал.

Сейчас российская армия воет советской техникой и вооружением, порою, эпохи Второй мировой войны, а ее военно-промышленный комплекс представляет собой не производственные линии, а ремонтные базы, отметил военный эксперт Александр Коваленко, комментируя последние заявления министра обороны России Сергея Шойгу об увеличении в 1,5 раза объема финансирования гособоронзаказа РФ в 2023 году.

"В стране, в которой невозможно производить новое, современное вооружение и технику, особенно сейчас, выделяется на гособоронзаказ в 1,5 раза больше, чем в предыдущие года. Гуляют как в последний раз?" – подметил эксперт.

При этом Коваленко напомнил, что в России вступил в силу запрет на разглашение любой информации об армии, особо касающейся жалоб на плохие условия службы, отсутствие подготовки или нехватки материально-технического обеспечения.

"Собственно, вот этим и будут заниматься в ближайшее время в российской армии. Не ковать оружие победы, а пилить, пилить и еще раз пилить, пока еще есть возможность, что не может не радовать", – добавил обозреватель.

Общие боевые потери России в Украине

Как ранее сообщалось, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с начала широкомасштабного вторжения общие боевые потери России уже ориентировочно составили 89 тысяч 440 человек личного состава.

Также РФ в Украине лишилась: танков – 2915, боевых бронированных машин – 5877, артиллерийских систем – 1904, РСЗО – 395, средства ПВО – 210, самолетов – 280, вертолетов – 261.