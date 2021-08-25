В украинской делегации считают, что россияне сознательно срывают работу гуманитарной подгруппы ТКГ.

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе заявляет, что российская делегация сознательно срывает работу гуманитарной подгруппы ТКГ.

Как сообщается в Telegram-канале украинской делегации, менее чем за сутки до начала заседания российская делегация сделала техническое сообщение о привлечении к работе гуманитарной подгруппы ТКГ гражданки Украины Майи Юрьевны Пироговой, осужденной в Украине за терроризм.

"Украинская делегация рассматривает это как сознательную попытку сорвать консультации, особенно учитывая предыдущий опыт блокирования российской делегацией работы политической подгруппы именно таким образом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская делегация не проводит консультации с лицами, осужденными за терроризм.

Читайте такжеВ ТКГ рассказали о смерти трех осужденных украинцев в "ДНР" и озвучили неутешительный прогноз (видео)"Таким образом российская делегация пытается переложить свою непосредственную и единоличную ответственность за последовательный срыв решения гуманитарных вопросов, таких как обмен лицами, которых удерживают в связи с конфликтом, разблокирование работы КПВВ с российской стороны и тому подобное. Украинская делегация отмечает - эти попытки являются тщетными", - заявили представители делегации Украины.

Они призвали российскую сторону вернуться к запланированным трехсторонним консультациям.

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Автор: Антонина Доломанжи