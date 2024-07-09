Враг пытается доказать, что медицинское учреждение было легитимной целью.

Россияне пытаются оправдать ракетный удар по больнице "Охматдет" в Киеве и даже запустили масштабную информационную операцию для этого. Но аналитики убеждены, что врагу не удастся избежать ответственности за военное преступление.

Как сообщает Институт изучения войны, оккупанты ложно утверждают, что детская больница является частично или полностью военной, якобы в таком случае она становится легитимной военной целью. Но "Охматдет" - это крупнейшая многопрофильная детская больница в Украине, которая принимает до 18 тысяч детей в год.

В то же время Россия подписала Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Ст. 19 документа отмечает, что международно-правовая защита гражданских больниц не прекращается, если заведение не совершает "действий, вредных для врага", а потому даже больница для военных не является легитимной целью.

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"В статье 19 Конвенции также утверждается, что "враг" должен сделать предупреждение перед нападением на больницу, которая якобы содержит "вредную" военную цель. Никакие российские источники не утверждают, что российские власти сделали такое предупреждение, а также не предоставили доказательств того, что полная больных детей больница, представляла неизбежную угрозу для российских войск", - пояснили аналитики.

Заявление Министерства обороны РФ о том, что в "Охматдет" попал перехватчик украинской ПВО и утверждение одного из российских военкоров о случайном попадании российской ракеты в медицинское учреждение также не освободят оккупантов от ответственности.

В Институте изучения войны напомнили, что Россия является государством-агрессором в этой войне, а потому, если бы Кремль не вторгся в Украину и не наносил регулярных атак, Силам обороны не пришлось бы защищаться от российских ракет.

В отчете ISW добавляется, что ложные российские информационные операции, не освобождают оккупационные войска от юридической или моральной ответственности за последствия ударов по Украине.

Удар по больнице в Киеве

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки российская армия несколько раз атаковала ракетами украинские города. Воздушные силы заявили о сбитии 30 ракет из 38.

Среди целей противника в столице оказались детская больница "Охматдет",жилой дом и медицинский центр.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в результате атак пострадали более 170 человек, еще 37 погибли, в том числе трое детей. В целом повреждены почти 100 объектов.

Радио Свобода со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что российская ракета была запрограммирована на атаку по детской больнице.

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