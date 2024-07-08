Российская ракета Х-101 целенаправленно летела на "Охматдет", отмечает аналитик издания.

Россия целенаправленно ударила по киевской больнице "Охматдет" ракетой Х-101, при этом переданные Западом системы ПВО не смогли предотвратить эту атаку.

Как утверждает аналитик Bild Юлиан Рёпке, на видео удара чётко видна российская ракета Х-101, запущенная со стратегического бомбардировщика Ту-95. Записи ясно свидетельствуют, что боеголовка не была сбита украинской ПВО, не отклонилась от цели и не разлетелась на осколки, но целенаправленно летела на больницу.

"Россия нанесла удар ракетой по токсикологическому корпусу детской больницы "Охматдет". Ни одна ракета ПВО не повлияла на траекторию её полёта. Ещё одно свидетельство преднамеренной российской атаки, возможно, с Ту-95 над Каспийским морем, выпустившего несколько крылатых ракет Х-101 в направлении Киева", - пишет Рёпке.

Видео дня

Он также отмечает, что, помимо "Охматдета", пострадал и другой медицинский центр в Днепровском районе Киева. По его словам, возможно, речь шла о спланированном ударе по медицинским учреждениям, и переданные Западом системы ПВО не смогли его предотвратить.

"ПВО столицы подошло к концу. Следующей зимой в Украине не будет ни электричества, ни тепла. Наши политические лидеры ужасно просчитались. Не какая-то одна российская ракета пробила "защитный зонтик" над столицей, состоящий из Patriot, IRIS-T и других систем, а как минимум 10. Либо у Киева больше нет ракет, либо сами системы ПВО стали мишенями. В любом случае это катастрофа", - отмечает Рёпке.

Удар по "Охматдету" - что надо знать

Сегодня утром захватчики нанесли масштабный ракетный удар по Украине. В частности, одна из ракет ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Удар пришелся на корпус, где дети получали диализ.

Во время атаки в "Охматдете" проводили операции. Также враг ударил по частному роддому. Сообщалось и о разрушении подъезда многоэтажки в результате атаки оккупантов.

По предварительным данным следователей Службы безопасности, россияне атаковали "Охматдет" ракетой Х-101.

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