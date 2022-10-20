В течение последних недель российские оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Из-за российских обстрелов критической инфраструктуры Украина может оказаться в ситуации, когда воды, света и тепла не будет неделями, или даже и месяцами.

Об этом заявил советник ОПУ Арестович в интервью Юлии Латыниной.

"Эта ситуация непростая. 30% наших ТЭЦ или энергогенерирующие объекты были поражены. Там ведутся восстановительные работы. Они ведутся непросто, это сложные вещи, за два дня не починить (...)", - отметил он.

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Но, Арестович уверен, что украинцы справятся, ведь умеют справляться и выживать.

"Мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо - с большими ограничениями. Это проблема. Но мы посидим без воды, без света и без тепла. Мы умеем справляться и выживать", - отметил Арестович.

Российские удары по энергосистеме Украины

Как сообщал УНИАН, в течение последних недель российские оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.

В результате массированного ракетного удара 10 октября пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

19 октября оккупанты обстреляли Бурштынскую ТЭС и энергообъект в Винницкой области.

На сегодня уже около 40% общей энергетической инфраструктуры Украины серьезно поврежден в результате российских обстрелов.

В Офисе президента заявили, что с 20 октября по всей стране будут вводиться ограничения на поставки электрической энергии.

Кроме того, с 7:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией.

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