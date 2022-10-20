Проект "Поддержка ЕС для усиления кибербезопасности в Украине" продолжается с марта 2022 года по февраль 2023 года.

С начала полномасштабной российской агрессии Европейский Союз поддержал кибербезопасность в Украине с общим бюджетом – 10,778 млн евро, исполнителем проекта является Академия электронного управления Эстонии (еGA).

Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

"Мы являемся свидетелями того, что киберпространство также является полем боя. Европейский Союз поддерживает Украину в обеспечении безопасности ее киберпространства, которое имеет значительное влияние на стабильность страны и жизни ее граждан. Цифровые услуги и предоставления дистанционных услуг в настоящее время являются жизненно важными", – отметил глава представительства Матти Маасікас.

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Отмечается, что ЕС поддерживает платформу безопасного обмена данными "Трембита" и управления государственными реестрами, в частности выявление и нейтрализацию возможных киберугроз. Кроме того, предоставляется поддержка защиты критической инфраструктуры и государственных данных, включая замену уничтоженного оборудования. А также ЕС предоставляет средства защиты, которые позволяют оперативному персоналу поддерживать и сохранять критическую государственную инфраструктуру.

Проект "Поддержка ЕС для усиления кибербезопасности в Украине" продолжается с марта 2022 года по февраль 2023 года.

Война в Украине и кибербезопасность:

За первые 4 месяца 2022 года количество угроз для похищения информации выросло на 12%. При этом наибольший рост был в подкатегориях шпионского и вредоносного банковского программного обеспечения. В частности количество шпионских программ в этот период выросло на 18%.

6 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что благодаря профессионализму украинских ИТ-специалистов и помощи иностранных партнеров, в частности таких компаний, как Amazon, украинские веб-ресурсы и базы данных были защищены от мощных атак, которые осуществлялись с территории РФ и Беларуси в первые дни полномасштабного вторжения.

Платформа облачных вычислений Amazon Web Services помогла украинским министерствам и частным компаниям перенести более 10 петабайт (10 млн гигабайт) данных на безопасные серверы после вторжения России в Украину.

IT-специалисты проанализировали влияние войны в Украине на кибербезопасность.

Аналитики ESET сообщили, что хакеры используют LinkedIn и WhatsApp во время атак на оборонную отрасль стран Европы.

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