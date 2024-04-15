Продолжаются бои в районе 4 городов.

Россия "успешна" возле Часового Яра и Новобахмутовки - аналитики фиксируют, что за последние сутки враг продвинулся на этих направлениях Бахмутского и Авдеевского районов.

Актуальную карту по боям опубликовал утром DeepState. Как всегда, красным выделены территории, которые сейчас контролируют войска России.

"Враг продвинулся возле Часового Яра и Новобахмутовки. Продолжаются бои в районе Бердичев, Часового Яра, Старомайорского и Красногоровки", - говорится в сообщении DeepState.

Отметим, что следует ждать официальных сообщений о ситуации от Генштаба.

Генштаб дал новые данные о событиях на фронте

Утром 15 апреля Генштаб ВСУ дал официальную сводку о том, чем "жил" фронт Украины в последние боевые сутки. Там акцентировали, что самым напряженным оказалось Новопавловское направление. Бои с оккупантами развернулись в районах населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области, уточнило ведомство.

Относительно событий на Бахмутском направлении там подтвердили, что за сутки сдержаны 10 атак РФ. Бои шли, в частности, и в районе Часового Яра, говорил Генштаб.

На Авдеевском направлении ВСУ отбили 8 атак. Генштаб подтвердил, что бои продолжались у Новобахмутовки.

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