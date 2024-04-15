Там россияне 16 раз пытались прорваться.

За сутки зафиксировано 54 боевых столкновения по линии фронта, враг нанес 8 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Самым напряженным за прошедшие сутки было Новопавловское направление. Там Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 16 раз пытался прорвать оборону наших войск. Об этом сообщается в утреннем отчете Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Часов Яр, Нью-Йорк, Клищеевка Донецкой области.

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На Авдеевском направлении наши защитники отбили 8 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Уманское, Новокалиново, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.

При этом на Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В отчете Генштаба отмечают, что на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, захватчики совершили 4 тщетные атаки на позиции наших войск.

"За прошедшие сутки произошло 54 боевых столкновения. В общем, враг нанес 8 ракетных и 85 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам... Под артиллерийским огнем были около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей", - отмечает Генштаб.

В то же время наши воины продолжают уменьшать живую силу и технику врага, истощать его вдоль всей линии боевого соприкосновения. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 5 пунктам управления и 1 складу боеприпасов врага.

Зеленский заявил об обострении на фронте

Вчера, 14 апреля, президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил об обострении ситуации на российско-украинском фронте в последние дни.

Перед тем главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сирский тоже сообщил об обострении ситуации на Восточном фронте. По его словам, несмотря на серьезные потери, оккупанты периодически добиваются тактического успеха. Он сказал, что российские оккупационные войска получили от Москвы указание захватить Часов Яр, что находится в Бахмутском районе Донецкой области, до 9 мая.

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