Ветеран АТО предупредил, что наступление возможно уже через несколько месяцев.

Военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий ответил, может ли у российских захватчиков появиться возможность пойти в наступление на города Харьков и Сумы.

Этот вопрос Дикий прокомментировал в рамках общения на YouTube-канале издания "Фокус". Он дал не утешительный прогноз украинцам.

"У них будут такие возможности. Хорошая новость - не сейчас. Тот контингент, который воюет против нас сейчас, неспособен не то что ходить на Харьков, я сильно не уверен, что они способны даже Купянск усилить, который однозначно входил в их программу-минимум на этот сезон. И такое впечатление, что уже даже эта программа им не по зубам", - сказал Дикий.

Он добавил, что это не значит, что оккупанты уже остановились.

"К сожалению, нет. Фронт еще прогибается. Они его продавливают. Но продавливают очень медленно, с очень большим потерями, и я вполне согласен с оценкой Кирилла Буданова, что, в принципе, их наступательный потенциал будет еще до середины апреля максимум. Просто из-за того количества потерь, которое они несут, и из-за того пополнения, которое у них не происходит", - добавил Дикий.

При этом, он не может сказать, что харьковчанам можно быть спокойными - их город россияне постоянно обстреливают.

По его убеждению, в ближайшие месяцы наступления на Харьков со стороны захватчиков не будет.

"То же касается, кстати, и Сум. К сожалению, страшные бомбардировки авиацией, но наступать на город просто некому. Вот ФАБы, КАБы есть, а бурятов в достаточном количестве нет", - сказал Дикий.

В то же время эксперт напомнил, что у россиян есть большой мобилизационный резерв и мобилизация в России никогда не прекращалась. По его словам, после имитации выборов диктатора Владимира Путина в России могут мобилизовать еще 300 тысяч на войну против Украины.

"300 тысяч они наберут. Но с момента раздачи повесток до появления их на фронте - это цикл где-то от 4 до 6 месяцев. В среднем я брал бы 5. То есть, если мы сейчас берем конец марта - апрель, май, июнь, июль, август. Вот где-то в августе-сентябре мы их увидим. Когда приедет 300 тысяч новых чмонь (мобилизованных), вот тогда будет абсолютно реальным пойти на Сумы и на Харьков. С такой силой уже можно. До того - нет", - подчеркнул Дикий.

В этой связи, он добавил, что не эти мобилизованные будут определять, насколько будет успешным это наступление.

"Они делают все, что они могут, все от них зависящее, чтобы это стало возможным. А вопрос - сделаем ли мы сделаем все зависящее от нас, чтобы это для них стало невозможным? Пока что не делаем. Пока прямо наоборот", - сказал Дикий.

Он убежден, что Украина уже пропускает окно возможностей для своего наступления, которое откроется с апреля по август. Потому что когда выдохнется имеющийся российский наступательный контингент, и еще не приедет новый, Украина могла бы в это время наступать и переламывать войну в свою пользу, ломать оккупационные линии обороны и освобождать территории.

"Но уж точно мы этого не сделаем, потому что некому", - подчеркнул военный эксперт.

По его словам, Силам обороны Украины сейчас едва удается держать оборонительные позиции. Он считает, что в Украине провалили собственную мобилизацию личного состава.

Мэр Харькова тоже упоминал о возможности наступления РФ

Как известно, Сумы и Харьков сейчас регулярно попадают под сокрушительные обстрелы со стороны РФ, от чего страдает гражданское население и разрушаются здания, в том числе важной инфраструктуры.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что существует определенное беспокойство относительно возможного наступления РФ на областной центр. В то же время пока нет накопления российских войск у границы, которые могли бы пойти на прорыв в Харьков.

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