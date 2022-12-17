На сегодня разведка не видит у России иранских баллистических ракет.

Россия получила новую партию ударных беспилотников "Шахед" от Ирана.

"Это новая партия. Мы не комментируем сейчас количество", - сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона, отметив, что во время вчерашней атаки России "Шахеди" не использовались.

"Это новая партия, но, очевидно, она меньше, чем предыдущие", - добавил Юсов.

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Отвечая на вопрос, получила ли Россия от Ирана баллистические ракеты, Юсов сказал, что известно о предварительных договоренностях и об "огромных усилиях рашистов, которые они прилагают, чтобы получить такие ракеты".

"По состоянию на сегодня иранских баллистических ракет у России для использования в Украине мы не видели. Но такая вероятность существует", - подчеркнул представитель разведки.

Иранские "Шахеды" в войне против Украины

Россия активно использовала иранские дроны-мопеды, атакуя мирные украинские города, начиная с лета этого года. Потом оккупанты взяли нескольконедельный перерыв в использовании дронов. В ОК "Юг" связали эту паузу с их уязвимостью к низким температурам воздуха.

Представитель ВВС ВСУ Юрий Игнат отмечал, что низкая температура создает обледенение всего флюзеляжа дронов, однако это не является большой проблемой – БПЛА могут применить как летом, так и зимой. Уже 10 декабря дроны снова атаковали Украину.

14 декабря произошла очередная масштабная атака дронами-камикадзе. Неизвестно, были ли это БПЛА уже из новой партии Ирана. Кроме того, западные разведки сообщают, что Тегеран может передать Москве в ближайшие месяцы свои баллистические ракеты.

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