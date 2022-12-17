Напоминанием о том, как врач приземлил вражеский дрон-камикадзе, осталась воронка 4 на 4 метра.

С мая военнослужащий Александр с позывным "Док" обороняет Украину на южном направлении. Родной поселок мужчины россияне оккупировали еще с начала полномасштабного вторжения. Два десятка российских блокпостов он с семьей пересек, чтобы уехать с Херсонщины. А уже на следующий день был в военкомате!

Как рассказали в Минобороны, "Док" стал для своих собратьев настоящим талисманом. Дело в том, что с момента его назначения на должность в подразделении не было никаких потерь, даже в самые горячие моменты обходилось без "300-х".

"Я, наверное, счастливчик, потому что как еще объяснить то, что нас столько раз обстреливали, вражеские ракеты разбивали технику, но чудом все оставались целыми и невредимыми. Как только где-то становится горячее, меня отправляют в другое подразделение. Приезжаю и тоже все обходится. То ли за мной по пятам ходит фортуна, то ли ангел хранитель. Я военный врач и должен спасать жизнь, а на моем медицинском фронте приходится лечить простуды и другие хронические заболевания, что особенно дают о себе знать с первыми морозами", - жалуется врач в комментарии журналистам АрміяInform.

Видео дня

Однако один из эпизодов боевой "работы" для начальника медицинской службы стал особенно памятным.

"Я стоял дежурным по подразделению, и тут услышал характерный звук "мопедов". Времени не теряли, на пикап установили крупнокалиберный пулемет. Я вызвался поехать как автоматчик в паре с пулеметчиком расчета", - рассказывает "Док". - "Открыли огонь, и уже через считанные секунды дрон резко пошел вверх, а затем спикировал вниз. "Приземлили!""

Напоминанием о том, как врач приземлил вражеский дрон-камикадзе, осталась воронка 4 на 4 метра, которая образовалась после работы саперов, и пару фото.

А "в подарок" за сбитый дрон жена осуществила давнюю мечту многодетного отца – подарила ему еще одного сына! Теперь у Героя - пятеро детей!

Война в Украине: удары иранскими дронами

11 декабря представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк связала паузу в применении врагом иранских дронов их уязвимостью к низким температурам воздуха.

По словам представителя ВВС ВСУ Юрия Игната, низкая температура создает обледенение всего флюзеляжа дронов, однако это не является большой проблемой – БПЛА могут применять как летом, так и зимой.

С 10 декабря – после трехнедельной "паузы" – Россия начала снова бить по Украине иранскими дронами, в частности пользуясь побережьем Азовского моря.

14 декабря оккупанты совершили уже третью в течение последнего времени масштабную атаку дронами-камикадзе. Неизвестно, были ли это БПЛА уже из новой партии Ирана.

Впрочем, накануне как в британской, так и в американской разведках предупреждали об усилении военной поддержки иранским захватчикам. Тегеран может передать Москве в ближайшие месяцы свои баллистические ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: