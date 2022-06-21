Вероятно, ракеты ударили в районе Одессы.

Россия показала видео запуска двух ракет П-800 "Оникс" по территории Украины.

Видеозапись опубликовало Минобороны РФ.

Среди прочего в министерстве сообщали, что били крылатыми ракетами "Оникс" по военному аэродрому "Школьный" возле Одессы в ответ на удары ВСУ по газодобывающим платформам присвоенного Россией "Черноморнефтегаза" (так называемые "вышки Бойко"),

ВСУ ударили по "вышкам Бойко": что известно

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые еще называют "вышками Бойко".

После этого в России пригрозили ответными ударами по "центрам принятия решений" в Киеве.

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