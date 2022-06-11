Президент подчеркнул, что за убийства и пытки, за депортации, разрушенные города, за шантаж химическим и ядерным оружием РФ должна отвечать.

За 108 дней Россия выпустила по территории Украины 2 тысячи 595 только крылатых ракет.

Такую цифру озвучил во время Азиатского саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" президент Украины Владимир Зеленский, выступая виртуально перед участниками форума.

"Россия хочет сделать невозможным, чтобы соседняя страна, которую она рассматривает исключительно как свою колонию, могла существовать свободно, могла существовать независимо. Именно для этого российская армия убила уже десятки тысяч наших людей, депортировала на свою территорию сотни тысяч украинцев. Одних только крылатых ракет против нас Россия применила уже 2595 – и это за 108 дней!" – констатировал Зеленский.

Он отметил, что Россия хочет сделать невозможным, чтобы украинская земля, ресурсы, вода использовались в интересах украинцев.

"Она хочет все это украсть и активно грабит территорию, которую ей удалось оккупировать", – подчеркнул глава государства.

Он рассказал, что оккупанты вывозят абсолютно все – от автомобилей, которые остались на улицах и во дворах, до оборудования из захваченных заводов, от металла до зерна.

"Только представьте, до какой низости дошла Российская Федерация, если ее представители украли из нашего города Мариуполя, который полностью разрушен русской армией, даже несколько уцелевших там троллейбусов. Вот такая она "великая Россия" – ворует троллейбусы", – отметил президент.

Зеленский также сообщил участникам саммита, что за время от 24 февраля в результате российских ударов в Украине погибли уже 287 детей.

"И это только то, что мы знаем официально. Мы пока не знаем, сколько погибших было похоронено в братских могилах на оккупированной территории и сколько тел осталось в развалинах домов в городах, которые российская армия пока контролирует. За убийства и пытки, за депортации, за разрушенные города, за применение запрещенных боеприпасов, в частности фосфорных бомб, за шантаж химическим и ядерным оружием – за все это любое государство, а не только Россия, должно отвечать. И мы можем сделать это возможным! Если будем действовать согласованно", – резюмировал президент Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия пополнила запасы ракет "Калибр" для ударов по Украине с кораблей.

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