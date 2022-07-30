Убийство украинских пленных рашисты распланировали еще два месяца назад, ожидая подходящего случая.

Россияне цинично убили пленных украинских военных в колонии в оккупированной Оленовке. Почти сразу пропагандисты стали перекладывать вину на Украину, используя технику с обеспечением "информационного алиби".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Так, первые сообщения о том, что украинская сторона якобы планирует обстрелять лагерь военнопленных в Оленовке, где находятся защитники с "Азовстали", появились на российских медиаресурсам еще 5 июня 2022 года.

После фактического совершения преступления страна-агрессор масштабировала дезинформационную кампанию, пытаясь переложить ответственность за все совершенные кремлем военные преступления на Украину, заявляя при этом, что "всю ответственность за кровавую бойню против украинцев несет лично Зеленский, его преступный режим и Вашингтон".

Таким образом, убийство украинских пленных рашисты хладнокровно распланировали еще два месяца назад, ожидая подходящего случая.

Обстрел колонии в Оленовке

Утром 29 июля пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Оленовской колонии. Позже сообщалось, что число погибших возросло до 50.

В Генштабе заявили, что ВС РФ осуществили прицельный обстрел исправительного учреждения в Оленовке, чтобы обвинить Украину в совершении "военных преступлений" и скрыть пытки над заключенными и расстрелы.

Вечером росСМИ начали публиковать видео с уцелевшими пленными. От них пытались выбить показания, якобы их обстреляли украинские военные из "Химарсов".

Впоследствии была выдвинута версия, что здание колонии в Оленовке, где содержались украинские военнопленные, могли взорвать изнутри. В ГУР сообщили, что взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали".

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