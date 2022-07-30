Россияне совершили это преступление от безнаказанности, считают в "Азове".

Временно исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий ("Раз-Два") записал видеообращение о массовом убийстве украинских военнопленных в Оленовке.

Ролик опубликован на страницах "Азова" в соцсетях.

Надточий подчеркнул, что россияне сутки лгали об украинской армии, а затем - подтвердили свое преступление в Оленовке заявлением посольства России в Великобритании о необходимости казнить "азовцев".

"Я хочу напомнить Путину, который лично несет ответственность за это преступление, что в доме повешанного о веревке не говорят", - сказал он.

Перейдя на русский язык, Надточий обратился к российскому диктатору.

"Вы сами будете казнены вместе со своими шакалами и посольствами. Все как вы любите - со всеми справками и печатями, по решению международного трибунала. Варварская недоимперия будет разрушена", - сказал он.

Вр.и.о. командира полка отметил неотвратимость наказания для лиц, причастных к этому ужасному преступлению.

"Мы расцениваем удар по Оленовке как акт публичной казни. Россия осуществила его от безнаказанности. Они привыкли, что их никто не привлечет к ответственности, даже за нарушение законов, правил и обычаев ведения войны. Поэтому мы, "Азов", Украина и весь цивилизованный мир должны дать отпор, чтобы Россия запомнила раз и навсегда. Мы уже выясняем имена исполнителей и организаторов казни наших пленных. У нас есть предварительная информация, но пока не хотим ее озвучивать. Мы найдем их, где бы они ни находились - на оккупированных территориях Украины, в России или в третьих странах. Украина как государство обеспечит справедливое наказание", - сказал он.

Резюмируя, Надточий подчеркнул: "Россия думала, что убила "Азов", казнила. "Азов" теперь вся страна. Каждый украинец будет мстить за каждого нашего замученного и погибшего побратима.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 июля, пророссийские боевики заявили о гибели 50 украинских бойцов в результате удара по Оленовской колонии.

В Генштабе ВСУ заявили, что Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Оленовке.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что жители оккупированной Оленовки информировали о работе российских "Градов" по колонии, где содержались украинские военнопленные.

Впоследствии была выдвинута версия, что здание колонии в Оленовке, где содержались украинские военнопленные, могли взорвать изнутри.

ГУР МО известило, что взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали".

Вас также могут заинтересовать новости: