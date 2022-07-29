Обгоревшие люди, которых видно на видео с места, уже могли быть мертвы на момент взрыва.

Здание колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, могли подорвать изнутри.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Специалисты-пиротехники, анализируя российское видео из Еленовки, говорят, что картина больше похожа на подрыв вещества с высокой температурой горения внутри самого здания, чем на результат обстрела", - написал он.

По словам Арестовича, таким образом оккупанты могли пытаться скрыть следы своих преступлений.

"Предварительно, это не столько (или не только) обстрел, сколько - похоже на попытку убрать следы преступления после событий, происшедших в здании. Один из главных признаков - люди в здании не разбросаны как от взрыва, а похоже, что обгорели тела людей, которые уже были мертвы на момент начала пожара", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 июля, пророссийские боевики заявили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии. Позже сообщалось, что число погибших возросло.

В Генштабе ВСУ заявили, что Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили прицельный преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в Еленовке.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщал, что жители оккупированной Еленовке информировали о работе российских "Градов" по колонии, где содержались украинские военнопленные.

Украинская разведка также зафиксировала артиллерийские обстрелы в направлении Еленовки, сообщала "УП" со ссылкой на источники. За несколько дней до происшествия в это место, как сообщается, были переведены взятые в плен бойцы "Азова".

Лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту" на каждого преступника, причастного к убийству пленных "азовцев" в Еленовке.

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