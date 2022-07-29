От них пытаются выбить свидетельства, что их якобы обстреляли из HIMARS.

В Сети начала появляться видео с пленными украинскими военными, которым удалось выжить после кровавой провокации рашистов в оккупированной Еленовке.

В частности, на видео видно, как бойцы едва разговаривают, а росСМИ для своих зрителей уже пытаются выбить показания о том, что их будто бы обстреляли из "Химарсов".

Это делается, чтобы обвинить в гибели военнопленных украинскую сторону. Ведомство России утверждает, что по территории учреждения был нанесен ракетный удар подразделениями ВСУ с применением РСЗО HIMARS.

В то же время пропагандистская машина Кремля уже начала придумывать, что Украина намеренно ударила по колонии, чтобы якобы уничтожить "свидетелей, которые начали говорить".

Никаких подтверждений, в том числе фото- и видеодоказательств, удару по колонии пропагандисты не предоставили.

Обстрел колонии в Еленовке

Утром 29 июля пророссийские боевики сообщили о гибели 40 украинских бойцов в результате удара по Еленовской колонии. Позже сообщалось, что число погибших возросло.

В Генштабе ВСУ заявили, что преднамеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения осуществили Вооруженные Силы РФ, чтобы обвинить Украину в совершении "военных преступлений" и скрыть пытки над узниками и расстрелы.

Впоследствии была выдвинута версия, что здание колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, могли взорвать изнутри. За несколько дней до события в это место, как сообщает разведка, были переведены взятые в плен бойцы "Азова".

Лидер "Азова" Андрей Белецкий объявил "охоту" на каждого преступника, причастного к убийству пленных "азовцев" в Еленовке.

Вас также могут заинтересовать новости: