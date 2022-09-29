Россия, похоже, убрала несколько зенитных комплексов С-300 из-под Санкт-Петербурга.

Россия закрывает образованные в результате военных поражений "дыры" в своих силах на поле боя в Украине за счет группировки в Северной Европе.

Об этом говорится в материале Foreign Policy.

По словам трех высокопоставленных представителей министерства обороны Европы в этом регионе, уже переброшено 80% группировки из первоначальных 30 тысяч российских военнослужащих.

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"Сокращение, которое мы наблюдаем в этом регионе за последние семь месяцев, очень значительно", - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны одной из северных стран.

Чиновник подчеркнул, что воздушная мощь России в регионе не изменилась и что Северный флот России на Кольском полуострове остался относительно нетронутым.

Но Россия перебрасывает высокотехнологичную военную технику, в том числе зенитные системы и ракеты, вместе со своими войсками.

Сообщается, что Россия, похоже, убрала несколько зенитных комплексов С-300 из-под Санкт-Петербурга. Один район базирования ракет в регионе, где дислоцируется 500-й зенитно-ракетный полк России, оказался полностью покинутым.

"Причины двоякие и довольно простые. Эти силы использовались для создания достаточной боевой мощи для первоначального вторжения в феврале. Поскольку русские войска несли большие потери на театре военных действий, их приходилось заменять (и) восстанавливать во время боя", — заявил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.

Нынешние и бывшие представители министерства обороны США и Европы в беседе с Foreign Policy подчеркнули, что Россия остается долгосрочной угрозой для региона, особенно для стран Балтии, и что они ожидают, что Москва восстановит свою военную мощь в российском Западном военном округе в в долгосрочной перспективе независимо от того, как пойдет война в Украине.

"Они бросили в Украину почти все, что у них было. Но это очень узкий способ анализа угроз. Непосредственная прямая военная угроза (балтийскому региону) на данный момент явно невелика, потому что у наших границ нет профессиональных войск. Но это не значит, что Россия не опасна", - сказал генеральный секретарь министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов.

Война в Украине: последние новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на востоке и юге страны. По оценкам западных экспертов, защитники намерены окружить российские войска в Лимане. Украинские бойцы активно работают над этим на запад, север и северо-восток от населенного пункта.

В течение 26 и 27 сентября ВСУ взяли под контроль несколько сел к северо-западу и северу от Лимана.

В ходе контрнаступления в первые же недели наступательной операции на северо-востоке Вооруженным силам Украины удалось деоккупировать почти все захваченные противником районы Харьковской области.

Вместе с тем враг продолжает сосредотачивать усилия над захватом Донецкой области.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Бахмутское, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное.

На Южнобугском направлении обстрелам подверглись районы около 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

Российское командование активно пополняет разбитые подразделения недавно мобилизованными, которые, по данным Генштаба, не прошли должной подготовки.