В частности, речь идет о признании госсекретарем США России страной-спонсором терроризма и отмене этого статуса в случае, если российские вооруженные силы покинут территорию Украины.

Международная рабочая группа по санкциям против России разработала пятый документ на тему "Дело о признании Российской Федерации государством – спонсором терроризма".

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в нем объясняется суть и особенности предусмотренного американским законодательством статуса "страна – спонсор терроризма" (State Sponsor of Terrorism, SST), а также необходимость внесения России в список стран со статусом SST, а также оценены последствия официального признания России государством – спонсором терроризма и для самой России, и для США или Канады.

Эксперты рабочей группы спрогнозировали риски и предложили потенциальные стратегии смягчения многих из них.

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Как отметили в пресс-службе, в документе приводятся фактические данные, подтверждающие соответствие действий Российской Федерации определению "терроризм".

"На практике преступления России в Украине фактически больше, чем "спонсирование терроризма", поскольку главным исполнителем этих террористических актов являются российские вооруженные силы, ключевая институция российского государства. Вид, масштабы и цель умышленного, политически мотивированного насилия, которое Россия применяет против украинских некомбатантов, шокируют. Госсекретарь США должен признать Российскую Федерацию государством – спонсором терроризма. Аналогичный шаг должно сделать правительство Канады", - говорится в сообщении.

Эксперты подробно описывают основные последствия: ограничения на проведение транзакций, потеря суверенного иммунитета, вторичные санкции, индивидуальные санкции, символическое влияние.

"Такое признание усилит давление с целью включения России в черный список группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Признание также ограничит помощь от Соединенных Штатов и от организаций, членом которых является США; будет запрещен весь экспорт и продажа оружия; еще больше усилится контроль над экспортом, реэкспортом и передачей товаров двойного использования; будут введены дополнительные финансовые ограничения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что присвоение такого статуса России облегчило бы и дало возможность США ввести вторичные санкции на третьих лиц, которые осуществляют операции с российским государством и субъектами частного сектора.

"Предоставив РФ статус государства – спонсора терроризма, Соединенные Штаты и их союзники могут наложить финансовые и торговые санкции на любую страну, которая продолжит сотрудничать с Россией. Такая угроза вторичных санкций увеличит вероятность соблюдения уже имеющихся санкций, таким образом усилив их эффективность", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что присвоение такого статуса значительно повысило бы уровень контроля со стороны международных контрагентов за многими российскими юридическими и физическими лицами частного сектора. Потенциальные деловые партнеры должны быть особенно внимательными в своей надлежащей проверке и процедуре "Знай своего клиента" (KYC).

Отмечены сложные дипломатические, правовые и экономические последствия для США и других членов санкционной коалиции в связи с присвоением этого статуса. Однако, утверждается в документе, законы, которые позволяют присвоения такого статуса в Соединенных Штатах, предусматривают достаточную гибкость для разработки эффективных стратегий смягчения большинства из этих проблем.

"Признание России государством – спонсором терроризма, как указано в документе, привлечет более глобального внимания к характеру российского режима и зверств и террора, которые он совершил против невинных украинских граждан. Это позволит увеличить санкционный давление, объем и эффективность мер воздействия на путинский режим", - говорится в сообщении.

Что касается смягчения рисков, то прежде всего законодательство предусматривает возможность сотрудничества с российскими субъектами по совместным гуманитарным усилиям.

Отмечается, что при присвоении статуса государства – спонсора терроризма можно добавить исключение, что позволило бы поддерживать связь с российскими дипломатами при продвижении американских национальных интересов.

"Чтобы уменьшить опасения относительно того, что американские истцы в США могут исчерпать некоторые российские государственные активы, которые сейчас хранятся в американских и других банках демократического мира, правительство Соединенных Штатов мог бы принять решение о том, что эти активы освобождаются от потенциальных судебных исков и использоваться для восстановления Украины", - добавили в пресс-службе.

Также предлагается добавить механизм отмены этого статуса.

"Может быть предусмотрено условие, что если российские вооруженные силы покинут территорию Украины и таким образом прекратят терроризировать украинское население, то статус будет отменен. Палата представителей США и Сенат могли бы полагаться на это условие при отмене статуса в общей резолюции. Если это сделать заранее, у России может появиться больше стимулов прекратить войну", - говорится в сообщении.

Санкционная группа Ермака-Макфола убеждена, что преимущества от присвоения Российской Федерации статуса государства – спонсора терроризма больше рисков, которые можно смягчить.

Группа Ермак-Макфол: что известно

Как сообщал УНИАН, международная экспертная группа Ермака-Макфола была создана руководителем Офиса главы государства и послом Майклом Макфолом после соответствующей инициативы президента Украины Владимира Зеленского.

В ее состав вошли как украинские, так и международные эксперты. Они нарабатывают документы, которые содержат рекомендации по внедрению санкций против РФ.

Так, 21 апреля Ермак представил план по усилению санкций против России. Он отметил, что перечень предложенных санкций предлагается взять за основу для дальнейших совместных с партнерами шагов. Документ содержит 10 шагов для усиления санкционного давления на РФ.

В санкционном списке есть полное эмбарго на экспорт сырой нефти и природного газа дополнительные запрета для финансовых учреждений как России, так и Беларуси, дальнейшие торговые барьеры и пошлины, другие мощные меры.

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