Россия перебрасывает войска с позиций на оккупированной территории Украины в направлении Курской области РФ. Соответствующее заявление сделал советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби во время разговора с журналистами 15 августа, передает "Голос Америки".
"Мы видим, что некоторые российские подразделения были перенаправлены в район Курска. Но это лишь первые сообщения о том, что мы наблюдаем. Я не могу с уверенностью сказать, сколько их, или насколько больше их может быть, или каковы будут их намерения, но мы начали наблюдать, как некоторые российские подразделения перенаправлены в регион Курска", - сказал он.
Какие именно цели могут стоять перед этими российскими войсками, Кирби не уточнил:
"Я знаю, что этот ответ вас не очень удовлетворит, но он честный. Мы внимательно следим за этим, но не можем точно сказать, что собирается делать Путин".
По его словам, операция ВСУ в Курской области поставила Путина перед дилеммой:
"Путин и россияне должны были внести коррективы. Мы видим признаки того, что они пытаются укрепиться в районе Курска и вокруг него в результате украинской операции там. Чтобы это сделать, надо взять активы, которые были в одном месте и делали одно дело, и теперь их надо направить на другое. Принятие таких решений безусловно является дилеммой".
Операция ВСУ в Курской области - актуальное
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что на территории Курской области РФ, которую контролируют Силы обороны Украины, создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым.
Как заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, неожиданное наступление Вооруженных сил Украины на Россию является единственным способом заставить Путина сесть за стол переговоров.