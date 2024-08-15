Указывается, что операция ВСУ в Курской области может повлиять на наступление России на востоке Украины.

Неожиданное вторжение Украины в Курскую область России не изменило общий ход конфликта, но уже нанесло удар далеко за пределы нескольких сотен квадратных километров территории России, которую сейчас контролирует Украина, пишет The New York Times.

"Это ввергло российское правительство и общество, которые в значительной степени адаптировались к военному конфликту, в новую фазу импровизации и неопределенности, - говорится в публикации. - Вблизи границы, где, по данным властей, бежали или были эвакуированы более 130 000 человек, региональные чиновники оказались не готовы к кризису".

В NYT указали, что для российских оппозиционных политиков вторжение Украины предоставило редкий шанс опровергнуть кремлевский нарратив, что "Россия неуклонно движется к победе". Но при этом в издании сомневаются, что россияне будут винить в своих бедах Путина. Аналитики считают, что российское общество может отреагировать либо сплочением вокруг флага, либо критикой государства за неспособность защитить их.

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"В обществе наблюдаются признаки нервозности по поводу участия солдат-срочников в боевых действиях. С самого начала конфликта на Украине Путин обещал, что они не будут отправлены в зону боевых действий. Однако бои на российской территории могут быть совсем другим делом, - говорится в публикации. - Использование призывников особенно чувствительно для Путина, поскольку их семьи могут стать мощной антивоенной силой, как это было во время войны Советского Союза в Афганистане в 1980-х годах и в Чечне в 1990-х годах".

Помимо потенциального участия срочников, аналитики предсказывают, что усилия по вытеснению украинских войск из Курской области могут в конечном итоге повлиять на наступление России на востоке Украины, пишет издание:

"Вторжение Украины показало способность Киева использовать свои проворные подразделения и западное оружие, чтобы перехватить у России часть инициативы".

При этом упоминается, что популярные российские блогеры открыто критикуют чиновников за сокрытие масштабов проблемы.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним, неожиданное наступление Вооруженных сил Украины на Россию является единственным способом заставить Путина сесть за стол переговоров, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он назвал украинское нападение частью "психологической" тактики, однако одного вторжения недостаточно для того, чтобы Путин понял, что война того не стоит.

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