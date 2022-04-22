Он подчеркнул, что завтра для христиан восточного обряда - Страстная пятница.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию относительно того, что Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере. К одному из самых радостных и важных праздников. Но мы сохраняем надежду. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть", - сказал президент.

Он подчеркнул, что завтра для христиан восточного обряда - Страстная пятница.

"Самый скорбный день года. День, когда все, что можно делать в жизни, будет весить меньше, чем молитва. Кроме одного... Кроме защиты Родины. Кроме защиты товарищей в бою. Несколько минут назад перед записью этого обращения подписал очередной указ о награждении наших героев, наших военных. Государственными наградами отмечены 202 защитника Украины. Из них 194 военнослужащих Вооруженных Сил и 8 военнослужащих Госспецсвязи", - добавил президент.

Напомним, Зеленский допустил деблокаду Мариуполя военным путем.

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