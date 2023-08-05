Патрушев готовил Путину анализы, которые касаются войны против украинского государства, отметили в ОП.

Николай Патрушев - секретарь Совета безопасности России и бывший директор Федеральной службы безопасности, почти наверняка не будет участвовать в процессе транзита власти.

По мнению советника руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка, "транзит через Патрушева практически невозможен, потому что это неотъемлемая часть конструкции под названием война". Таким мнением Подоляк поделился с российской журналисткой Юлией Латыниной.

"То есть, по сути, он есть идеолог войны как таковой. И безусловно в этой войне оправдание, что, ну Путин (российский диктатор Владимир Путин - Ред.) очень слаб с точки зрения анализа "что, как и почему". Так вот Патрушев готовил ему эти анализы, с точки зрения, почему они могут дойти до такого-то рубежа, захватить такой-то объем страны…, перераспределить глобальное влияние, стать намного более весомым игроком, получить какие-то там доминантные позиции и так далее - это же все разработка Патрушева", - добавил советник.

Подоляк сказал, что не может понять, как Патрушев способен остаться у власти в случае краха Путина.

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В прошлом году активно ходили слухи о том, что состояние здоровья Владимира Путина ухудшилось, и в связи с этим возникал вопрос, кто же заменит диктатора. Журналисты узнали, что временно Путина якобы может заменить Николай Патрушев.

В начале июня 2023 года Михаил Подоляк написал, что Россия - государство-"манекен", которое распадается и разносит по миру невероятный смрад. Позже он поделился мнение, что РФ "беременна революцией".

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