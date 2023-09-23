Другие последствия атаки уточняются. Люди - невредимы.

Россияне ночью атаковали Днепропетровщину "шахедами", в резултате чего поврежден объект критической инфраструктуры Днепра.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

"Этой ночью в области было громко. Защитники из ВК "Восток" сбили в небе над Днепропетровщиной 12 вражеских БПЛА. Это были "Шахеды". Обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра", - отметил Лысак.

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Также, по его информации, в Новоалександровской общине Днепровского района изуродовали две АЗС и светофор. Занялась сухая трава. Пламя спасатели потушили.

"Другие последствия атаки уточняются. Люди - невредимы", - добавил он.

Кроме того, глава ОВА отметил, что не прекращается террор Никопольщины.

"На Марганец агрессор сбросил боеприпас с беспилотника. По Красногригорьевской общине - ударил из тяжелой артиллерии. Разбиты 10 частных домов. В одном из них загорелась крыша. Огонь потушили. Избиты и 5 хозяйственных сооружений и газопровод. Обошлось без погибших и пострадавших", - сообщил Лысак.

Очередная ночная атака РФ по Украине.

Ночью российские агрессоры совершили очередную атаку ударными БПЛА и ракетами по территории Украины. Силналы тревоги звучали в ряде обалстей, в частности, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Херсонской. Сейчас известно, что по Одесчине враг запустил сверхзвуковые ракеты "Ониксы" из временно оккупированного Крыма. Две ракеты попали в рекреационную зону Одесской области, но это открытая территория и критических разрушений и пострадавших нет.

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