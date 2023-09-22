Изуродованы автомобили и многоэтажное здание, в котором произошел пожар.

Правоохранители показали последствия прилета ракеты "Оникс" в Одесской области. Как сообщает региональный главк Национальной полиции, сейчас документируются последствия вечернего ракетного удара российскими войсками по Одесской области.

"Вечером 21 сентября враг в очередной раз атаковал юг региона, в результате чего поврежден объект рекреационной инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе. По предварительной информации, никто из гражданского населения не пострадал", - отметили в полиции.

На месте попадания работают экстренные службы. По факту происшествия открыто производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят осмотр разрушений, собирают вещественные доказательства преступления РФ и обеспечивают охрану места происшествия.

Полицейские обнародовали соответствующие фото и видео, на которых зафиксированы ужасные последствия удара. Речь идет о изуродованных автомобилях, разрушенных зданиях, в частности - многоэтажки, в которой из-за попадания произошел пожар.

Удар по Одесской области - что известно

Вчера вечером силы обороны юга Украины сообщили, что армия РФ запустила по Одесской области сверхзвуковую ракету "Оникс". В Белгород-Днестровском районе региона было зафиксировано попадание этой ракеты в объект рекреационной инфраструктуры. По данным Сил обороны юга, загорелся пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Военные утверждают, что пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

В соцсетях местные жители рассказывали, что удар нанесен по базе отдыха (санаторию).

Вас также могут заинтересовать новости: