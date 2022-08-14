РФ находится в плену своих пропагандистских иллюзий.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина должна отвечать на каждое проявление террора, на все обстрелы.

В своем видеообращении президент подчеркнул, что Украина всегда стремилась и стремится к миру и много раз в различных переговорных форматах предлагала российскому руководству закончить войну и освободить украинскую землю от оккупации. Но РФ верит в террор.

"Россия находится в плену своих пропагандистских иллюзий и до сих пор надеется, что якобы сможет чего-то достичь различными формами шантажа. Не сможет. А значит, мы должны защищаться, должны отвечать на каждое проявление террора, на все обстрелы – на жестокие обстрелы, которые не прекращаются ни на день. К сожалению, у нас есть потери, но мы должны бороться на всех уровнях, на всех фронтах, максимально усиливать наше государство, сохранять наше единство и привлекать еще больше стран к нашей антивоенной коалиции", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что чем сильнее будет Украина, тем слабее будет Россия, а значит, тем меньше времени будет длиться эта война.

Как писал УНИАН, ранее советник председателя ОПУ Алексей Арестович описал ситуацию в российской армии как управленческий и стратегический кризис. Он отметил, что в этой ситуации Россия прибегает к шантажу.

Советник председателя ОПУ уверен в бессмысленности такого шантажа, чего бы он ни касался - катастрофы на АЭС, ядерного оружия или захвата Сувалкского коридора.

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