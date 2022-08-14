По его словам, за неполных две недели из трех украинских портов удалось экспортировать такой объем, который равен всему аграрному экспорту автотранспортом за июль и более двум третям экспорта по железной дороге за прошлый месяц.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах экспортной зерновой инициативы.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

"Очень важно, что дает результат экспортная зерновая инициатива. С начала ее реализации из украинских портов в целом вышло уже 16 судов с зерном для семи стран на трех континентах. Это Европа, Азия, Африка. На борту почти полмиллиона тонн агропродукции: кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, соя и другие товары, абсолютно необходимые мировом рынке", - отметил глава государства.

Он добавил, что это уже позволило снизить остроту продовольственного кризиса и дало определенную надежду на покой странам-потребителям украинской агропродукции.

"И в перспективе может помочь полностью снять продовольственный кризис с глобальной повестки дня. Конечно, если партнеры обеспечат выполнение безопасности части инициативы и не допустят российских провокаций и террора на море или против наших портов", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства напомнил, что уже прибыл и первый корабль под загрузку в рамках Мировой продовольственной программы ООН - это поставки зерна, в частности для Эфиопии, где "особенно жесткая ситуация с голодом". Сейчас судно готовится к отправке из порта "Южный", добавил он.

"Для Украины это имеет заметную пользу. За неполных две недели из трех наших портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - удалось экспортировать такой объем, который равен всему аграрному экспорту автотранспортом за июль и более чем двум третям экспорта железной дороге за минувший месяц", - констатировал Зеленский.

Президент подчеркнул, что это рабочие места для украинцев, это средства, которые необходимы для украинской посевной в следующем году, и это доходы государственного бюджета Украины.

"Наращивать экономическую активность - это обязательный элемент пути к победе", - сказал Зеленский.

Напомним, у Зеленского объяснили почему оккупанты обстреливают Запорожскую АЭС.

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