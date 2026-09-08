Bloomberg раскрыл стоимость 'раскладушки' iPhone Ultra

Apple позиционирует iPhone Ultra как премиальное устройство, которое cтоит выше моделей Pro по цене и возможностям.

Авторитетный журналист Марк Гурман из Bloomberg написал, что стоимость складного смартфона iPhone Ultra, который Apple должна представить завтра, будет начинаться от $2199, а модели с увеличенным объемом памяти могут приблизиться к $3000.

Apple изначально планировала продавать "раскладушку" iPhone за $1999, Идея заключалась в том, чтобы не пересекать важную "психологическую" отметку в $2000, как это произошло в 2017 году, когда вышел iPhone X за $999. Однако из-за роста стоимости и дефицита памяти Apple пришлось пересмотреть цены.

Несмотря на высокую цену, Apple рассчитывает продать все произведенные устройства. Готовность клиентов платить по $2000 за топовые конфигурации iPhone убедила компанию в наличии спроса на ультрапремиальный складной смартфон. Помимо iPhone Ultra, в новую премиальную линейку устройств с приставкой Ultra войдет AirPods Ultra и MacBook Ultra.

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По словам инсайдера, iPhone Ultra получит складную конструкцию в стиле книжки и после раскрытия превратится в смартфон с большим внутренним экраном. Apple разрабатывала такой iPhone на протяжении десятилетия, стремясь решить главные проблемы складных смартфонов – надежность шарнира и заметную складку на дисплее.

Apple представит вой первый складной смартфон iPhone Ultra 9 сентября – вместе с моделями iPhone 18 Pro. Презентация начнется в 20:00 по Киеву.

Вместе с новыми iPhone на сентябрьской презентации также покажут новое поколение AirPods и Apple Watch. Также Apple объявит дату выпуска iOS 27, watchOS 27 и других операционных систем.

Примечательно, что сентябрьская презентация станет первой презентацией Apple после назначения Джона Тернуса генеральным директором компании. Он сменил Тима Кука на посту главы Apple 1 сентября.

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