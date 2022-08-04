Наибольшая опасность угрожает скорее не Литве или Польше, а постсоветским республикам вне НАТО.

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что может произойти Третья мировая война, если Украина не выстоит против агрессии РФ.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

Отвечая на вопрос о возможности расширения конфликта и перерастания в Третью мировую войну, Кучма сказал: "В зависимости от того, как Украина отобьет агрессию - или удастся избежать Третьей мировой, или она уже идет. Если мы устоим - Путин дальше не пойдет. Если нет - боюсь, что пойдет дальше. Но мы устоим".

При этом он считает, что наибольшая опасность угрожает скорее не Литве или Польше, а постсоветским республикам вне НАТО. "Уже привычными стали намеки на Молдову и Северный Казахстан, теперь в таком контексте упоминается и Грузия. Ведь Россия нападает только на тех, кто слабее нее в разы, а еще лучше - слабее на порядок", - сказал он.

"Бросать настоящий вызов НАТО, тем более, уже потеряв наиболее боеспособную часть своей армии, - это, как мне кажется, не про Россию. В конвенционной войне НАТО сотрет русскую армию в порошок, в ядерной войне Россию просто уничтожат. Начнет ли Путин войну, в которой будет два варианта - проиграть или погибнуть? Нормальный человек дал бы лишь один ответ. Но то нормальный...",- сказал второй президент Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Путин удивил заявлением по ядерной войне. Российский диктатор отметил, что такая война "не должна быть развязана".

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