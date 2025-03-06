В результате атаки есть двое раненых.

Российская армия вечером 5 марта снова нанесла дроновой удар по Одесскому району Одесской области, в результате чего без света осталось более десяти тысяч жителей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, в среду вечером вооруженные силы РФ атаковали город Южное Одесской области. Под ударами были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

"В результате атаки двое местных жителей получили ранения. Повреждены частные и многоэтажные дома, помещения СТО и по меньшей мере 15 автомобилей. Из-за атаки врага без электроснабжения осталось более десяти тысяч местных жителей", - рассказали в пресс-службе.

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Отмечается, что осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий правоохранители документируют последствия вооруженной агрессии РФ. Начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как уточнил глава Одесской ОГА Олег Кипер, один из пострадавших госпитализирован. Полностью разрушен частный двухэтажный дом, повреждено остекление административного здания.

"Также есть поражение энергетического объекта. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", - подчеркнул чиновник.

Предыдущие удары по Одесской области

Как писал УНИАН, 3 и 4 марта нанесла массированные дроновые удары по Одессе и пригороду.

В частности, 3 марта в результате удара была повреждена энергетическая инфраструктура, из-за падения обломков и взрывных волн повреждены частные дома, бизнес-центр, останавливалась работа трех районных котельных Одессы. Всего 3 марта пострадали четыре человека: трое жителей частных домов получили осколочные ранения и переломы конечностей, человек, который в момент атаки находился в бизнес-центре, получил контузию.

Уже 4 марта из-за вражеских ударных дронов вспыхнули жилые дома, в селе Лиманка погиб 73-летний мужчина, еще один человек получил ранения. В части областного центра исчез свет, вода и тепло. Разрушены и повреждены десятки частных домов в пригороде Одессы, хозяйственные помещения, бизнес-центр, почтовое отделение, медицинская лаборатория, торговые объекты и автомобили горожан.

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