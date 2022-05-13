Под угрозой остаться зимой без тепла - 180 тыс. жителей Кременчуга.

Одна из 12-ти ракет, которые рашисты выпустили на Полтавскую область, попала в Кременчугскую ТЭЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил на брифинге.

"Вчера вечером 12 ракетных ударов было по Кременчугу. Две вражеские ракеты были сбиты, большинство ракет попало в нефтеперерабатывающий завод, одна - в Кременчугскую ТЭЦ", - отметил он.

В результате бомбардировок, по данным главы ОВА, пострадавших или погибших нет.

Как отметил Лунин, ТЭЦ обстреляли во второй раз.

"После первого удара только начала восстанавливать работу, но сегодня еще один удар. Российские оккупанты наверняка хотят, чтобы 180 тыс. кременчужан... были без тепла зимой", - подчеркнул глава ОВА.

Он подчеркнул, что вчерашние удары были осуществлены высокоточными ракетами, то есть оккупанты знали свои цели.

"Сейчас главное задание - чтобы кременчужане были с теплом. Мы начали заниматься этим вопросом, на нем главный акцент", - сказал Лунин.

Он напомнил, что НПЗ не работал с апреля, потому что тогда подвергся серьезным разрушениям в результате обстрела.

Комментируя в целом ситуацию в области, глава ОВА напомнил, что, кроме ТЭЦ и НПЗ, также разрушены мосты.

"Разрушили, в первую очередь мы, чтобы враг не мог пройти дальше. И это позволило нашим Вооруженным силам Украины атаковать российских оккупантов на границе Сумской и Полтавской областей", - пояснил он.

Лунин добавил, что мосты пока не начали восстанавливать.

Среди других объектов в области, как напомнил Лунин, разрушениям подвергся, в частности, аэропорт в Миргороде, некоторые объекты инфраструктуры в Карловке.

"Общая ситуация в области нормальная. Нам не на что жаловаться по сравнению с другими областями Украины... Сельхозпродукции у нас сейчас много остается, которую мы планировали отправить за границу и продать. Она вся остается у нас, у аграриев. Не хватает поступлений от продаж, но ситуация более или менее контролируемая. И самое главное - мы будем с продуктами питания, и нам точно не грозит голод", - заверил он.

Лунин сообщил, что на сегодняшний день посевная в области почти завершается.

"1,4 тыс. га мы планировали засеять. Сейчас засеяно 1,2 тыс. га. Это 83-84%. В течение этого месяца, как и планировали, досеем", - сказал он.

В то же время Лунин отметил, что коррективы в сроки окончания посевной кампании может внести нынешний дефицит с топливом.

Как сообщал УНИАН, около 17:20 12 мая Лунин сообщил, что оккупанты нанесли удары по Кременчугскому НПЗ. Также звуки взрывов слышны были в Полтавском районе.

В начале апреля оккупанты массированно обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и окружающие склады горюче-смазочных материалов.

По данным Лунина, в этом году завод не заработает.

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